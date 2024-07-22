Жителей Краснодарского края предупредили о смерчах
В ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредили, что на участке от Анапы до сочинского микрорайона Магри ожидаются смерчи. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что смерчи ожидаются до 24 июля. При этом их формирование произойдет над морем.
«Днем и до конца суток 23.07.2024, а также ночью и утром 24.07.2024 на Черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем (опасное явление)», — сказано в сообщении МЧС.
Ранее смерч сняли на видео жители Нижнего Новгорода.