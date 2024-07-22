Жителей Краснодарского края предупредили о смерчах

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупредили, что на участке от Анапы до сочинского микрорайона Магри ожидаются смерчи. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Отмечается, что смерчи ожидаются до 24 июля. При этом их формирование произойдет над морем.

«Днем и до конца суток 23.07.2024, а также ночью и утром 24.07.2024 на Черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем (опасное явление)», — сказано в сообщении МЧС.



Ранее смерч сняли на видео жители Нижнего Новгорода.