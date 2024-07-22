Эксперт оценил идею о новом формате взыскания долгов россиян по ЖКХ

Эксперт в сфере ЖКХ, главный редактор сайта «Дом и двор» Павел Степура в разговоре с Рамблером поддержал инициативу о введении в России нового формата взыскания с россиян долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Как ранее передавали «Известия», депутаты Государственной думы в новом законопроекте предложили начать взыскивать задолженности российских граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг через нотариусов. По словам авторов инициативы, сейчас предприятия ЖКХ особенно заинтересованы в своевременном поступлении платежей из-за изменения системы финансирования. Оно сопровождается повышением ставок и тарифов на ЖКУ для населения и снижением уровня бюджетной поддержки. Среди причин появления у россиян долгов за ЖКУ парламентарии назвали низкий уровень платежной дисциплины всех групп абонентов — в большинстве случаев они руководствуются принципом «платить в последнюю очередь или не платить вообще». Одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности, по словам парламентариев, может стать исполнительная надпись нотариуса, обладающего правом получения необходимых сведений из государственных информационных систем.

Согласно опубликованной ранее Минстроем и рядом других госструктур статистике, задолженность в сфере ЖКХ в России растет. Так что соответствующая проблема действительно носит злободневный характер, и ей нужно заниматься. Если говорить о предложении взыскивать долги по ЖКУ через исполнительную надпись нотариуса, если рассматривать эту меру в качестве альтернативы судебному взысканию, то можно отметить, что данный вариант вполне актуален. У нас уже более года закрыты данные из ЕГРН [Единого государственного реестра недвижимости] о том, кото является конкретным собственником помещения, и это очень сильно усложняет решение вопросов, связанных с обращением в суды, с взысканием задолженностей и так далее. Кроме того, ранее сообщалось о планах значительно увеличить госпошлины за обращение в суд. Так что взыскивание долгов через исполнительную надпись нотариуса, который может самостоятельно получить данные о собственниках, — это положительный момент с точки зрения перспектив уменьшения задолженности россиян за ЖКУ. Павел Степура Руководитель проекта "Дом и двор", эксперт по ЖКХ

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