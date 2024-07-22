Жители юга России нашли решение проблемы с отключениями света

Жители южных регионов России, столкнувшиеся с серьезными перебоями в энергоснабжении, стали чаще приобретать дизельные генераторы, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные локальных поставщиков. Один из предпринимателей сказал журналистам, что объем соответствующих заказов вырос примерно в пять раз. Аналогичным образом обстоят дела с солнечными панелями.

В публикации уточняется, что особой популярностью пользуются установки на 30–50 кВт. Стоимость их достигает 700 тысяч рублей. Такие системы покупают владельцы продуктовых магазинов, гостиниц и небольших мастерских.

Спрос вырос и на солнечные панели с аккумулятором. Всего за неделю этот показатель увеличился в три раза минимум, пишет издание. В целом спрос на солнечные панели вырос на 30% по сравнению с прошлым годом. Специалисты полагают, что связано это не только с блэкаутами, но и с повышением тарифов на электроэнергию.

16 июля на Ростовской АЭС произошла авария, в результате чего миллионы жителей южных районов России остались без света. Проблемы с электричеством наблюдались, в частности, в Краснодаре, Ростове, Анапе, Севастополе и Новороссийске. Позднее краснодарцы вышли на митинг, чтобы привлечь внимание к проблеме. На переговоры к манифестантам приезжал мэр города, которого предлагали заковать его в наручники до устранения аварий. Вскоре после этого электричество было подано потребителям.