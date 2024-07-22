В России составили рейтинг лучших вузов по ИИ-специальностям

Альянс в сфере искусственного интеллекта (включает Сбер, «Газпром», VK и другие компании) опубликовал новый рейтинг, в котором вузы оценивались по качеству подготовки специалистов в области искусственного интеллекта (ИИ). Лидерами рейтинга стали ВШЭ, МФТИ (Физтех), Национальный исследовательский университет ИТМО, МГУ имени Ломоносова и СПбГУ, попавшие в группы А+ и А.

Всего в рейтинг вошли 207 университетов из 69 российских регионов. В 2024 году на ИИ-специальности в эти вузы поступили более 35 тысяч студентов. Основным критерием оценки вузов стал размер зарплаты молодых специалистов в течение года после завершения учебы. Выпускники вузов-лидеров рейтинга в среднем зарабатывают более 200 тысяч рублей в месяц.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что для властей рейтинг становится инструментом, позволяющим оценить реальное положение дел в системе подготовки ИИ-специалистов. В новом рейтинге Альянс в сфере ИИ уделил особое внимание динамике и причинам роста самых активных вузов. К таким вузам, в частности, относятся Университет Иннополис, МИСиС и медицинский университет имени Сеченова.

«Их пример может помочь остальным региональным и отраслевым вузам догонять университеты из топа рейтинга и становиться якорными поставщиками ИИ-кадров в своих федеральных округах России и отраслях», - подчеркнул Ведяхин.



Наибольший рост по сравнению с прошлогодним рейтингом продемонстрировали Сеченовский университет, Южный федеральный университет, Южно-Уральский государственный университет, Казанский федеральный университет, Университет Иннополис и МИСиС.

Впервые в рейтинг вошли вузы из Адыгеи, Вологодской области, Чечни, Карелии и Тверской области. Лидером по количеству вузов с ИИ-специальностями остался Центральный федеральный округ: таких вузов там 74, 40 из них - в Москве.