В России призвали запретить квесты после трагедии в Махачкале

Необходимо временно запретить экстремальные квесты, так как профессионализм людей, которые обеспечивают безопасность на таких мероприятиях, «вызывает вопросы». Об этом заявил RT заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

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Сегодня ночью при пожаре в Махачкале погибли две девушки, принимавшие участие в экстремально квесте в «Доме ужаса». Посетителей квеста заковывали в наручники и сажали в клетки, а их задачей было выбраться и убежать от маньяка с бензопилой. По предварительным данным, возгорание началось после того, как сотрудник поджег специальную перчатку и бросил ее в сторону, где лежали бензопилы с керосином.

Сгоревшая на квесте в Махачкале девушка пять дней назад вышла замуж

«Каждый год мы подсчитываем количество несчастных случаев и трагедий, произошедших во время квестов. Я думаю, что до момента разработки и принятия конкретных законодательных правил об экстремальных квестах в нашей стране надо забыть», - подчеркнул Виталий Милонов.



В пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану после пожара в «Доме ужасов» в Махачкале заявили о возбуждении уголовное дело «по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц».