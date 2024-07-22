Стало известно, чем займется Игорь Стрелков в колонии

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) работает на швейном производстве резчиком. Об этом в Telegram-канале рассказала его супруга Мирослава Регинская.

© РИА Новости

Напомним, что Стрелкова признали виновным из-за публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Причиной стали две публикации в Telegram. Свою вину экс-министр ДНР не признал. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы, а апелляционная инстанция подтвердила приговор. Стрелкова этапировали в исправительную колонию №5 Кирово-Чепецка Кировской области для бывших сотрудников силовых структур.

Названы сроки выхода бывшего министра обороны ДНР Стрелкова из колонии

«Игорь уже работает в колонии на швейном производстве, резчиком. Раньше он никогда не жаловался на зрение, теперь же просит привезти ему очки с диоптриями - в этой работе много мелких деталей», — написала Регинская.



Она добавила, что Стрелков чувствует себя нормально. Нареканий к условиям содержания в колонии у него нет.