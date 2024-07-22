Роспотребнадзор оценил риск распространения вируса Чандипура

В Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии рисков распространения вируса Чандипура в стране. RT на русском

«В России рисков завоза и распространения вируса Чандипура нет. Комары, являющиеся переносчиками заболевания, не обитают на территории России», — говорится в сообщении. ТАСС

Накануне министр здравоохранения индийского штата Гуджарат Рашикеш Патель заявил, что из-за малоизученного вируса Чандипура погибли 16 человек; всего выявлено 50 заболевших. Вирус передается через укусы комаров, клещей и москитов. Говорит Москва