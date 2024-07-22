Актрису Нину Гуляеву экстренно госпитализировали в Москве

Одна из ведущих актрис театра и озвучки СССР Нина Гуляева была экстренно госпитализирована в Москве. Об этом сообщает Mash.

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По данным Telegram-канала, артистке стало плохо сегодня ночью. Она пожаловалась на резкие и сильные боли в животе. В ходе обследования медики диагностировали у Гуляевой острый приступ холецистита.

«Сейчас 93-летняя народная артистка РСФСР находится в больнице под наблюдением врачей», - говорится в публикации.



Гуляева была удостоена звания народной артистки РСФСР в 1969 году. В 1998 году она была награждена орденом Почета, в 2006 году – «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2011 году артистка была отмечена благодарностью президента РФ.

Кроме того, Гуляева удостоена Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского. Она является лауреатом премии «Золотая маска» в почетной номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».