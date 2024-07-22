Мошенники выманили у Радзинского 45 млн по "схеме Сафронова"

Мошенники обманули писателя Эдварда Радзинского. Как сообщает Telegram-канал Mash, им удалось похитить у него 45 млн рублей.

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Аферисты позвонили драматургу после его творческого вечера 9 июля. Неизвестные представились сотрудниками «Википедии» и заявили, что хотят обновить его страницу. Радзинский заявил, что у него нет времени на это, и бросил трубку. После этого ему позвонил якобы сотрудник ФСБ: он использовал методы психологического давления, а после сказал, что мошенники хотят украсть и перевести украинским войскам деньги, накопленные писателем на квартиру.

Радзинский испугался и доверился неизвестным. Через несколько дней он забрал из банка 45 млн рублей и передал их «доверенному сотруднику ФСО». Полицейские уже задержали курьера, которым оказался 19-летний студент.

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Отметим, что 24 июня схожим образом решили обмануть художника Никаса Сафронова. Мошенники также представились сотрудниками «Википедии», в конечном счете взломав его аккаунты. Они стали выпрашивать деньги от лица Сафронова у других знаменитостей, однако художника об этом успел предупредить певец Олег Газманов.