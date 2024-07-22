Мошенники выманили у Радзинского 45 млн по "схеме Сафронова"

87-летнего советского российского писателя, драматурга, сценариста и телеведущего Эдварда Радзинского аферисты "развели" на 45 000 000 рублей.

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Об этом сообщает Mash, подчеркивая, что преступление произошло "почти по той же схеме, что и у художника Никаса Сафронова" месяц назад.

По информации канала, мошенники позвонили Радзинскому после его творческого вечера 9 июля, и, представившись сотрудниками "Википедии" (сайт нарушает законы РФ), заявили, что хотят обновить информацию о драматурге на сайте. Радзинский отказался, но после ему позвонил уже "сотрудник ФСБ". И дальше - "по классике".

Согласно утверждениям канала, Радзинский "попался на крючок, через несколько дней забрал из банка 45 000 000 рублей и передал их доверенному сотруднику". Полиции удалось вычислить и задержать курьера преступников - им оказался девятнадцатилетний студент.

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Канал напомнил, что 24 июня подобным образом "развели" Сафронова: аферисты также представились тогда сотрудниками "Википедии", но далее применили несколько иную вариацию мошеннической схемы.