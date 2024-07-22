Михалков отказался называть себя доносчиком

Народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков опроверг заявления театрального режиссера Евгении Беркович (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) о том, что он парился в бане с главой Следственного комитета (СК) Александром Бастрыкиным, где пожаловался ему на нее. NSN.FM

«Я никогда в жизни не видел в глаза госпожу Беркович, не смотрел ее спектакли к своему, наверное, стыду, не читал ее поэзии. Какой донос, когда спектакль идет с 2020 года, стихи ее читают, печатают. Ложь раздражает, это все выглядит тупо и бездарно абсолютно», — рассказал Михалков в выпуске передачи «Бесогон ТВ». Вечерняя Москва

Евгения Берковичи Светлана Петрийчук** (внесена в РФ в перечень террористов и экстремистов) стали фигурантками уголовного дела в начале мая прошлого года. Их обвинили в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». С самого начала процесса девушки отвергали предъявленные им обвинения. Passion.ru