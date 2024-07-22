Долголетие в радость: большинство россиян ухаживают за своими пожилыми родственниками самостоятельно

Большинство опрошенных россиян (82%) самостоятельно заботятся о своих пожилых родственниках. Треть (30%) готовы тратить на уход за ними от 10 до 25 тыс. в месяц. Таковы результаты опроса медиахолдинга Rambler&Co и СберСтрахования жизни.

Четверть участников опроса (25%) сообщили, что на уход за пожилыми близкими готовы ежемесячно тратить от 5 000 до 10 000 рублей, каждый пятый (по 19%) — до 5 000 рублей и от 25 000 до 50 000 рублей, 5% — от 50 000 до 100 000 рублей, 2% — от 100 000 рублей и выше.

82% участника опроса сообщили, что ухаживают за пожилыми родственниками самостоятельно или им в этом помогают близкие. По 7% нанимают постоянную сиделку или медсестру и сотрудника дома престарелых. При этом у 4% есть помощник по хозяйству.

Согласно опросу, на данный момент нуждается в уходе каждый третий (28%) пожилой родственник россиян. В основном это связано с пенсионным возрастом близкого, болезнью или заболеванием. При этом остальные 66% ответили, что необходимости в постороннем уходе за близкими сейчас нет.

Большинство опрошенных (70%) считают хорошим вариантом обратиться за квалифицированной помощью в дом престарелых. 17% доверяют только частным сиделкам с медицинским образованием, а 13% — частным медицинским центрам.

На вопрос — достаточно ли у россиян сбережений для того, чтобы чувствовать себя комфортно в старости — 36% ответили, что пока нет. При этом 28% задумываются над тем, что их необходимо формировать заранее. 9% рассчитывают, что им хватит личных накоплений, а 2% — хватит и на себя, и на внуков.

Наталья Тарасова, управляющий директор управления методологии и компетенций СберСтрахования жизни: «В нашем менталитете принято, что родственники заботятся о пожилых людях самостоятельно, рассчитывая на собственные силы и ресурсы. При этом, как показывает практика, для работающей семьи, попавшей в такую ситуацию, это не всегда возможно. Ведь для оказания квалифицированной помощи необходимо не только время, но и знания. По данным исследования, 68% опрошенных россиян хотели, чтобы в их страховку были включены профессиональные услуги по долговременному уходу в старости. Поэтому мы, как лидер рынка страхования жизни, считаем необходимым и важным создание социально-направленной страховой программы на случай долговременного ухода. Создание такой программы позволит повысить качественный уровень жизни людей, нуждающихся в долговременном уходе, снизить финансовую нагрузку на семью, способствовать формированию конкурентоспособной государственной и частной системы долговременного ухода в России. Для этого мы изучаем лучшие мировые практики организации системы долговременного ухода, тесно взаимодействуем с иностранными коллегами в этом вопросе. Уверены, что в ближайшем будущем программа по страхованию на случай долговременного ухода станет доступна всем нуждающимся гражданам не только в рамках государственной системы, но и страхования жизни».



Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co c 4 по 15 июля 2024 года, охват составил около 50,8 тыс. интернет-пользователей.