Михалков отказался называть себя доносчиком

Режиссер Никита Михалков в новом выпуске своей передачи «Бесогон» отказался называть себя доносчиком. Михалкова цитирует издание Brief.

«Я никогда не парился в бане с Александром Ивановичем Бастрыкиным. Я никогда в жизни не видел в глаза госпожу Беркович, не смотрел ее спектакли к своему, наверное, стыду», — сказал он.



Так Михалков отреагировал на заявление журналистки Юлии Таратуты в эфире телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) — журналистка утверждала со ссылкой на собственные источники, что Михалков пожаловался на режиссерку Евгению Беркович Бастрыкину в бане.

По словам Михалкова, он не доносил на Беркович, поскольку слово «донос» не подходит для данной ситуации.

«Донос — это когда кто-то пишет кому-то на кого-то, кто совершает тайные противоправные действия. Какой донос, когда спектакль Беркович идет с 20-го года, стихи ее читают, печатают», — размышляет он.



Беркович и драматург Светлана Петрийчук стали фигурантками уголовного дела в начале мая 2023 года. Их обвинили в оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». С самого начала процесса девушки отвергали предъявленные им обвинения.

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Спектакль «Финист Ясный Сокол» рассказывает о женщинах, с которыми через соцсети связываются последователи радикального ислама. По версии следствия, сюжет постановки имеет признаки пропаганды терроризма.

Накануне адвокаты Беркович и Петрийчук обжаловали приговор.