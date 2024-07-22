Составлен «портрет» типичного мигранта в России

Эксперты Росстата пришли к выводу, что среднестатистический мигрант в РФ - это женатый уроженец Таджикистана трудоспособного возраста со средним образованием. Об этом рассказало РБК.

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По оценке Росстата, в 2023 году в Россию приехали 560,4 тысячи человек - на 23 процента меньше, чем в 2022-м. Это минимальный показатель притока мигрантов с 2013 года.

Чаще всего в прошлом году в РФ приезжали молодые мужчины из Таджикистана и Киргизии. На мужчин пришлось 55 процентов миграционного потока, на женщин - 45 процентов. Подавляющее большинство (76 процентов) мигрантов - люди трудоспособного возраста (от 16 до 63 лет). Больше всего среди мигрантов оказалось людей 20-24 лет.

Самой многочисленной группой мигрантов в 2023 году стали граждане Таджикистана (31 процент), на втором месте - уроженцы Киргизии (десять процентов). На Украину, Армению и Казахстан пришлось по девять процентов от общего количества мигрантов, на Узбекистан, Азербайджан и Молдавию - четыре процента.

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По данным Росстата, у 39 процентов мигрантов, приехавших в Россию в 2023-м, есть среднее общее образование. Еще 22 процента мигрантов получили среднее профессиональное образование, а высшее образование есть у девяти процентов. Демограф Алексей Ракша объяснил, что такие показатели отражают специфику рынка труда: в РФ сформировался запрос на низкоквалифицированных иностранных работников - курьеров, дворников.

«Высококвалифицированные узбеки, конечно же, за более высокими зарплатами поедут в Корею, Евросоюз или Великобританию», - подчеркнул Ракша.



Лидерами по притоку мигрантов в 2023 году стали Подмосковье, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. На эти регионы пришлось 57 процентов прироста международной миграции. Москва не вошла даже в первую двадцатку по притоку мигрантов, а в Санкт-Петербурге зафиксировали их отток.