ВЦИОМ: более половины россиян следят за кампанией по выборам в США

Более половины россиян (63%) внимательно или время от времени следят за ходом избирательной кампании президента США. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"В ноябре этого года в США состоятся выборы президента. <...> И хотя до самих выборов еще далеко, за избирательной кампанией по ту сторону океана следят больше половины россиян - 63%, в том числе каждый десятый (12%) - внимательно, а каждый второй (51%) - время от времени", - говорится в сообщении.



По данным исследования, каждый второй (50%) выразил мнение, что для России не имеет значения, кто из кандидатов одержит победу на выборах президента США. При этом за Дональда Трампа проголосовали бы четверо из десяти респондентов (42%). Треть опрошенных (30%) уверены, что победа Трампа в большей степени соответствует национальным интересам России.

Согласно материалам опроса, большинство россиян (89%) знают о покушении на кандидата в президенты США Трампа, 46% хорошо осведомлены о произошедшем. Каждый четвертый (24%) считает, что за покушением на политика стоит Джо Байден, его сторонники или Демократическая партия.

"Версия об инсценировке покушения самим Дональдом Трампом, достаточно популярная в социальных сетях и интернете, набирает 9%. Еще по 4% опрошенных полагают, что покушение могли организовать спецслужбы США или психически нездоровый человек; 3% связали попытку убийства политика с теми, кто недоволен его политикой. Среди других вариантов - окружение Трампа, Украина, американцы, кто угодно (по 2%). Почти половина россиян не имеет версий на этот счет (48%)", - отмечается в публикации.



Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 18 июля 2024 года. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.