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ВЦИОМ: более половины россиян следят за кампанией по выборам в США

Более половины россиян (63%) внимательно или время от времени следят за ходом избирательной кампании президента США. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

ВЦИОМ: более половины россиян следят за кампанией по выборам в США
© globallookpress.com
"В ноябре этого года в США состоятся выборы президента. <...> И хотя до самих выборов еще далеко, за избирательной кампанией по ту сторону океана следят больше половины россиян - 63%, в том числе каждый десятый (12%) - внимательно, а каждый второй (51%) - время от времени", - говорится в сообщении.

По данным исследования, каждый второй (50%) выразил мнение, что для России не имеет значения, кто из кандидатов одержит победу на выборах президента США. При этом за Дональда Трампа проголосовали бы четверо из десяти респондентов (42%). Треть опрошенных (30%) уверены, что победа Трампа в большей степени соответствует национальным интересам России.

Согласно материалам опроса, большинство россиян (89%) знают о покушении на кандидата в президенты США Трампа, 46% хорошо осведомлены о произошедшем. Каждый четвертый (24%) считает, что за покушением на политика стоит Джо Байден, его сторонники или Демократическая партия.

"Версия об инсценировке покушения самим Дональдом Трампом, достаточно популярная в социальных сетях и интернете, набирает 9%. Еще по 4% опрошенных полагают, что покушение могли организовать спецслужбы США или психически нездоровый человек; 3% связали попытку убийства политика с теми, кто недоволен его политикой. Среди других вариантов - окружение Трампа, Украина, американцы, кто угодно (по 2%). Почти половина россиян не имеет версий на этот счет (48%)", - отмечается в публикации.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 18 июля 2024 года. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Общество
Джозеф Байден
Дональд Трамп
Демократическая партия США
ВЦИОМ