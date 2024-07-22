В России хотят посвятить домашним животным раздел на «Госуслугах»

На портале «Госуслуги» может быть добавлен раздел, посвященный уходу за домашними питомцами. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции «Новые люди», передает Life.

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Предложение адресовали представителям Минцифры. В частности, может появиться возможность записи через портал в ветеринарную клинику. Также в новом разделе хотят внедрить поиск проверенной кинологической службы.

Ранее зооволонтеры в рамках организованной зоозащитным движением «Мы в ответе за них» акции озвучили ряд проблем, которые необходимо решить. В частности, речь идет об отсутствии информации о площадках для выгула домашних питомцев, адресах государственных ветеринарных клиник, проверенных кинологических школах.

Также ранее кинолог Владимир Голубев рассказал «Известиям», как помочь собаке пережить жару. Как отметил он, в первую очередь нужно постараться поменять график прогулок. Важно исключить нахождение на улице с 12–15 часов дня, добавил специалист. По его словам, лучшее время для прогулок в жаркие дни — это 6–7 утра и вечером после 19 часов. Также, по его словам, стоит исключить активные игры, физические нагрузки и тренировки.