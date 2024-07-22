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Как прошел открытый кастинг «Мисс Россия 2024»

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Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
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Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года 
© Кирилл Зыков/РИА Новости
Участница кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
2/19
Участница кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
3/19
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
4/19
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

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Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
5/19
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Обладательница титула «Мисс Россия - 2023» Маргарита Голубева во время кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
6/19
Обладательница титула «Мисс Россия - 2023» Маргарита Голубева во время кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года 
© Артем Геодакян/ТАСС
Участница кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
7/19
Участница кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года 
© Артем Геодакян/ТАСС
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
8/19
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года 
© Кирилл Зыков/РИА Новости
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
9/19
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
10/19
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года 
© Артем Геодакян/ТАСС
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
11/19
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года 
© Кирилл Зыков/РИА Новости
Участница кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
12/19
Участница кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
13/19
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Участница во время кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
14/19
Участница во время кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
15/19
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года 
© Артем Геодакян/ТАСС
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
16/19
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Члены жюри: Ирина Шарипова, Анастасия Беляк, Маргарита Голубева и Ксения Любавина (слева направо) во время кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
17/19
Члены жюри: Ирина Шарипова, Анастасия Беляк, Маргарита Голубева и Ксения Любавина (слева направо) во время кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
18/19
Участницы кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года 
© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»
Финалистки кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года
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Финалистки кастинга конкурса «Мисс Россия 2024» в ТРЦ «Ривьера», Москва, 21 июля 2024 года 
© Кирилл Зыков/РИА Новости

21 июля в Москве прошел открытый кастинг на конкурс «Мисс Россия 2024», в котором приняли участие сотни девушек из разных городов и регионов страны. По условиям конкурса, рост красавиц — от 173 см, а возраст — от 18 до 23 лет.

Перед выходом девушек готовили профессиональные стилисты и визажисты, а по итогу дефиле жюри выбрали 10 конкурсанток, которые и будут принимать участие в финальном кастинге «Мисс Россия 2024». Победительница «Мисс Россия» поедет представлять страну на международном конкурсе «Мисс Вселенная».

Как прошло мероприятие — в нашей галерее.

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