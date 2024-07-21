Нарколог прокомментировал «странное» поведение Глюкозы на концерте

Нарколог Василий Шуров в беседе с RT заявил, что в странном поведении певицы Глюкозы на концерте в Красноярске были признаки опьянения психоактивными веществами.

«Может быть, это и алкоголь... Может быть, и какой-то синтетический психостимулятор, который не вовремя начал действовать и, соответственно, разбудил сексуальность и развязность. Но это покажет только лаборатория», — сказал он.



Сама Глюкоза ещё никак не прокомментировала произошедшее. Её представители пока не ответили на вопросы RT.

На Глюк’оZу подадут в суд после скандала на концерте в Красноярске

В апреле 2023 года Арбитражный суд Московского округа отменил взыскания с Глюкозы и её мужа Александра Чистякова в размере 26 млн рублей.