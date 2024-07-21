Выехавший на автомобиле на пляж в Мариуполе чеченец принес извинения

Чеченец, заехавший на машине на пляж в Мариуполе, принес извинения перед отдыхающими за причиненные неудобства. Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.

Ранее, 18 июля, после того, как в Telegram-каналах сообщалось о конфликте жителей Мариуполя с уроженцем Чечни, припарковавшим джип на пляже, Алаудинов осудил поступок мужчины.

Полиция заинтересовалась видео с заехавшим на пляж Мариуполя на внедорожнике чеченцем

"Участник видео с мариупольского пляжа принес извинения за причиненные отдыхающим неудобства", - написал командир спецназа "Ахмат".



Он уточнил, что конфликт был быстро урегулирован, а сама ситуация "не несла никакой межнациональной подоплеки".