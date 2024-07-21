Пропавший в Якутии доброволец вышел из тайги через 10 дней

Доброволец, принимавший активное участие в борьбе с лесными пожарами в Якутии, вышел к людям спустя 10 дней после внезапного исчезновения. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу республиканской службы спасения.

По данным портала, мужчина 1987-го года рождения тушил лесной пожар у села Белькачи в Усть-Майском районе. 10 июля он покинул лагерь и пропал в тайге.

Поиски начались на следующий день. В них участвовали спасатели и волонтеры.

После возвращения доброволец рассказал, что решил добраться пешком до ближайшего населенного пункта, но заблудился. Он пояснил, что ни еды, ни воды, ни карты у него с собой не было.

По его словам, он пил воду из луж, добывал из-под мха. Дважды видел медведей, но сытые звери не обратили на него внимания.

20 июля он все же выбрался на стоянку и упал без сил. Спасатели напоили его водой и бульоном и доставили в Усть-Майскую больницу с истощением и обезвоживанием.