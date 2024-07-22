В каких регионах ожидается похолодание с начала недели

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что заметное понижение температуры, начиная с понедельника, 22 июля, прогнозируется на Урале и в Поволжье. Об этом сообщает ТАСС. По его словам, похолодание ожидается в Ямало-Ненецком автономном округе, Свердловской, Челябинской, Курганской областях.

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Уже во вторник, 23 июля, температуры в регионах не будут достигать 20-градусных отметок. Вильфанд подчеркнул, что в Сибирском федеральном округе температура приблизится к своим нормальным значениям. До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что на грядущей неделе в столичном регионе прогнозируется переменная облачность и до +28°C. Леус добавил, что в понедельник в Москве будет преимущественно облачная погода.

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Пройдут кратковременные дожди, днем не исключены локальные грозы. Температура воздуха в дневные часы прогнозируется от +21 до +23°C. Синоптик рассказал, что со вторника и до конца рабочей недели на формирование метеорологических условий в столице будет оказывать влияние антициклон. Он уменьшит количество облаков, кроме того, антициклон прекратит осадки и воздушные массы начнут активно прогреваться.