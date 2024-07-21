Налоговая заблокировала счета Глуховского*

В конце июня были заблокированы счета ИП, которая занимается издательской деятельностью и принадлежит сочинителю Дмитрию Глуховскому* (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что Глуховский* вовремя не предоставил в ФНС налоговую декларацию. У него не первый раз возникают проблемы с российскими контролирующими и финансовыми органами.

В марте его обязали ежемесячно платить 1,2 млн рублей на содержание детей. Он перестал перечислять эти средства после отъезда из России. Общий долг писателя перед женой составил почти 23 млн рублей.

СМИ также сообщали, что Глуховский* пытался продать две элитные квартиры в историческом центре Москвы и вывести деньги из России. Имущество он переписал на 71-летнюю мать-пенсионерку.

Год назад Глуховского заочно приговорили к 8 годам колонии за фейки о российской армии.

Ранее сообщалось, что книги Глуховского* уберут с первых полок библиотек.

* Признан в РФ иноагентом