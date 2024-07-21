Мизулина предложила проверять Глюк’оZу на наркотики перед концертами

Так глава Лиги безопасного интернета отреагировала на поведение артистки на сцене в Красноярске, где певица едва стояла на ногах, нецензурно выражалась и не попадала в фонограмму.

Мизулина напомнила, что на выступлении ко Дню металлурга было много детей. Делом должна заняться полиция, чтобы привлечь исполнительницу к ответственности, заключила она в своём Telegram-канале.

Фадеев отреагировал на скандальный концерт Глюк'oZы

Композитор и продюсер Максим Фадеев заявил, что намерен через суд лишить Наталью Ионову права исполнять его песни и использовать псевдоним Глюк’оZа, который ей не принадлежит. Сейчас юристы Фадеева готовят иск.