Бортпроводник-красавчик рассказал о реакции близких на вирусные ролики с ним

Алексей Феофанов, брутальный старший бортпроводник авиакомпании «Россия», рассказал о том, как обрел популярность. Он отметил, что близкие негативно восприняли первые ролики с ним, пишет «СтарХит».

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Мужчина уточнил, что был лицом школы бортпроводников, его фотографии нередко выкладывали в различных авиационных блогах. Вместе с тем, отметил он, «такой популярности, которая есть сейчас, конечно, не было никогда».

Алексей пояснил, что был безумно рад за Даниила, популярного коллегу из «Аэрофлота,» и не предполагал, что ролики о нем также станут вирусными и покорят Рунет.

Однажды на борт судна, на котором он работает, поднялась девушка, пассажирка бизнес-класса и без его разрешения сняла видео, а затем выложила в интернет, отметил мужчина.

«Поначалу я даже испугался, что мог допустить какие-то ошибки, хоть и все сделал правильно. В конце концов, меня же записала гостья, а не сам я снял себя и выложил», — признал Алексей.



Бортпроводник заметил, что 4 года живет в гражданском браке, намеревается расписаться со своей девушкой. Он добавил, что его половинке не понравилась история с выложенным в соцсетях роликом.

«Самое обидное для нее — комментарии. Это мы с друзьями или коллегами можем посмеяться, но представьте, каково второй половинке это все читать?», — задал риторический вопрос Алексей.



Вместе с тем, констатировал бортпроводник, если девушка выбирает такого мужчину, как он, то «должна сразу понимать, на что подписывается».