МИД Конго: Россия доказала высокий уровень образования

Россия доказала высокий уровень образования, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел республики Конго Жан-Клода Гакоссо.

По его словам, многие руководители республики получили образование в РФ. Дипломат назвал Россию великой нацией. Страну приветствуют в Африке.

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Вы даете мне возможность еще раз выразить благодарность великой нации, которой является Россия, за очень большой вклад в подготовку африканских элит начиная с 60-х, 70-х, 80-х годов - до распада Советского Союза. Тысячи руководителей, как вы помните, прошли обучение в вашей стране», — отметил Гакоссо.