В вузах России открыты 40 комнат матери и ребенка

Около 40 комнат для студенток и преподавателей с детьми открыты в общежитиях в высших учебных заведениях РФ, еще 60 планируют создать в этом году. К 2030 году таких комнат в вузах страны должно быть не менее 1 тыс., сообщила ТАСС заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

"Сейчас у нас таких комнат немного, всего порядка 40. Мы запустили проект министерства, даем финансирование, будет создано еще 60 комнат в этом году. К тому же, вузы и без наших грантов создали такие комнаты в общежитиях и корпусах", - сказала она.



Петрова уточнила, что в новом нацпроекте "Семья", который запустят в РФ в 2025 году, есть блок, посвященный молодым студенческим семьям. "Там у нас есть коэффициент, что к 2030 году должно быть не менее 1 тыс. комнат на всю систему высшего образования. Стремимся к этому", - подытожила она.