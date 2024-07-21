Депутаты просят Минпросвещения усилить контроль детского отдыха

По действующему законодательству внеплановые проверки детских лагерей запрещены. Инспекторы могут наносить только профилактические визиты. Однако, по мнению первого зампреда Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой, некоторые ситуации должны стать исключением из этого правила. Для этого необходимо разработать индикаторы риска нарушений обязательных требований, уверена депутат. С такой просьбой она обратится в Минпросвещения, которое и отвечает за детский отдых.

Дремучий лес, несладкая каша и старый автобус

Татьяна Буцкая вместе с Советом матерей провела опрос родителей о качестве и безопасности детского отдыха на основе отзывов детей. Рейтинг претензий возглавили плохие санитарные условия — около 50 процентов жалоб, качество питания — около 10 процентов и старые автобусы, на которых детей доставляют к месту отдыха — тоже около 10 процентов. При этом более 30 процентов участников опроса отметили, что претензий к лагерям у них нет — «все прошло отлично».

«Что касается антисанитарии, каждая такая жалоба требует отдельного разбирательства, — прокомментировала Буцкая. — К детским лагерям предъявляют жесткие требования. Согласно им, никакой антисанитарии в местах отдыха детей быть не может». Депутат отметила, что такая оценка может быть субъективной: «Если говорить о загородных лагерях, не исключено, что многие городские дети вообще впервые оказались за городом, в лесу. И, конечно, их мог смутить уличный туалет».



«Что же касается питания, то это во многом вопрос вкусовых пристрастий, которые формируются в семье, — считает Буцкая. — Есть дети, которые впервые попадают в лагерь и не знают, что такое борщ. «Доширак» — знают, а борщ — нет. И, конечно, если в кашу положить пять ложек сахара, как это делает бабушка, она покажется вкуснее». Главная задача детских лагерей — это организация полноценного отдыха и оздоровления детей, напомнила депутат: «Но, к сожалению, полезное питание не всегда кажется детям вкусным».

«Конечно, хотелось бы, чтобы и автобусы, которые доставляют детей к месту отдыха, все были новыми. Я только двумя руками «за», — сказала парламентарий. — Сейчас в России обновляется парк школьных автобусов, но надо понимать, что в этом случае мы говорим о государственной программе. Детские же лагеря в большинстве принадлежат частникам, и решение этого вопроса — это их прерогатива. Однозначно, автобус должен быть безопасным, даже если он не новый».



Когда инспектор придет без предупреждения

Главный критерий оценки работы детских лагерей — это качество отдыха и его безопасность, отметила Татьяна Буцкая. Для этого лагеря еще до того, как туда приедут дети, проверяют и Роспотребнадзор, и МЧС, и Госпожнадзор, и Нацгвардия. На основании их заключений лагерь либо включают, либо нет в специальный реестр, что и становится его допуском к работе.

По действующему законодательству внеплановые проверки детских лагерей запрещены, напомнила депутат. Вместо этого инспекторы могут наносить так называемые профилактические визиты. И это правильно, считает Буцкая, но некоторые ситуации должны быть исключением из этого правила. Для этого необходимо разработать индикаторы риска нарушений обязательных требований или критерии риск-ориентированного подхода для учреждений отдыха детей.

«Как это работает? Определяются несколько позиций, нарушения которых могут быть основанием для внеплановой проверки, — рассказала депутат. — Разработать такие критерии должно Минпросвещения, которое и отвечает за детский отдых, но пока такого документа я не видела. В ближайшее время я собираюсь отправить такой запрос в профильное ведомство».



Предложенные критерии не должны повторять позиции, которые уже есть в законах, например обязательное наличие ограждения или сигнализации, отметила депутат: «За это уже и так предусмотрены санкции».

«Ранее были разработали такие критерии для аттракционов. Например, там есть такой индикатор, как отсутствие запуска аттракциона более чем на месяц без видимой причины. То есть это повод для проверяющих органов задуматься, а все ли с таким аттракционом в порядке», — пояснила Буцкая.



Что же касается детских лагерей, индикаторами риска нарушений обязательных требований там могут быть, например, массовые отказы от ранее купленных путевок или массовые жалобы родителей по самым разным вопросам, предположила парламентарий.