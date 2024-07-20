Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за смерчей

Смерчи ожидаются над морем в районе Магри-Веселое в Сочи до конца дня. Из-за этого объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Также власти Сочи предупреждали о сильных дождях в предгорьях курорта, которые продлятся до конца субботы.

Штормовое предупреждение об опасности формирования смерчей в Краснодарском крае <...> в период с 14 часов 30 минут и до конца суток 20 июля 2024 года на участке Магри — Веселое (г. Сочи и ФТ Сириус) имеется опасность формирования смерчей над морем, — говорится в сообщении.



Ранее в Центральном районе Сочи прошел небольшой дождь, аналогичная погода была и в Сириусе, расположенном на границе с Адлером.

Также сообщалось, что улицы Новокузнецка затопило после мощного ливня. Автомобилисты и пешеходы вынуждены практически вплавь добираться до пунктов назначения. Сегодня в городе бушует ураган.

До этого также появились кадры с мощнейшим ураганом «Берил», который обрушился на Соединенные Штаты. На опубликованном видео можно заметить, как смерч сносит деревья и обшивку домов. Ураган сопровождается сильнейшим ливнем, который затапливает постройки и улицы.