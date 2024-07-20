В Анапе тысячи жителей остаются без света

В пресс-службе мэрии Анапы заявили, что около 10 тысяч жителей в городе, а также в Супсехе, Гай-Кодзоре, Варваровке остаются без света из-за нагрузок, вызванных жаркой погодой. Об этом сообщается Telegram-канале мэрии.

В заявлении отмечается, что в текущий момент продолжается устранение аварий на электросетях. Было максимально ускорено восстановление высоковольтных и кабельных линий, для этого были привлечены дополнительные человеческие и технические ресурсы.

Уточняется, что установлено дизель-генерирующее оборудование в центральной части курорта. В восстановлении потребительской подстанции на улице Калинина оказывает содействие АО «Электросети Кубани».

До этого стало известно, что жители Анапы перекрыли пересечение улиц Шевченко и Ивана Голубца из-за отсутствия электричества в городе.

20 июля жители Краснодара вышли на стихийный митинг из-за долгих перебоев с электричеством в 40-градусную жару: они заблокировали дорогу с требованием «дать свет». На место прибыл мэр города Евгений Наумов – после этого нескольких человек задержали «за оскорбление властей». Оставшимся же глава города пообещал быть с ними, пока в дома не вернут электричество, и даже предложил «привязать его наручниками к столбу». Власти региона объясняют проблемы сбоем на Ростовской АЭС, снабжающей энергией юг России.