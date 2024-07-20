Чиновницу уволили за «аморальную поездку» в Париж

Сергей Резниченко, начальник Управления спорта Севастополя, уволил пресс-секретаря ведомства Анастасию Тарасову. По его словам, причиной для этого шага стала поездка сотрудницы в Париж. Об этом пишет «Комсомольская правда. Крым».

Чиновник пояснил, что девушка не является государственным служащим, не имеет ограничений на выезд за рубеж, направилась во Францию за счет средств своего мужа-бизнесмена.

Вместе с тем, заметил Резниченко, республика занимает враждебную позицию по отношению к России, поставляет ВСУ ракеты, которыми они наносят удары по Севастополю.

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На фоне этого поездка, публикация фото, сделанных во время нее, «выглядит особенно аморально», отметил начальник управления. Он добавил, что принял решение прекратить трудовые отношения с Тарасовой.

Напомним, что в 2022-2024 годах ВСУ неоднократно били по Севастополю ракетами, поставленными со стороны США, Франции, Великобритании. В частности, применялись кассетные боеприпасы.

Так, в сентябре 2023 украинские боевики использовали ракеты Storm Shadow для атаки на штаб Черноморского флота в Севастополе.

В июне 2024 года снаряженная кассетным зарядом ракета ATACMS разорвалась над пляжем, на котором отдыхали горожане и туристы. Погибли двое взрослых и двое детей, десятки человек получили ранения.