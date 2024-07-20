Вассерман раскрыл, что могли припомнить убитой Фарион

Убитой 19 июля во Львове экс-депутату Верховной рады Украины Ирине Фарион могли припомнить, что она являлась активисткой комсомола и компартии в советской время, предположил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, Фарион фанатично отстаивала коммунистические идеалы в СССР, но после развала Советского Союза «переобулась в прыжке».

Полагаю, что эта фанатичка успела наступить на любимые мозоли очень многим. Не только в части языков, но, наверное, многое другое успела. Не забывайте, что она в советское время была активисткой комсомола, компартии, ей это могли припомнить. На всякого фанатика или ненавистника найдутся еще большие фанатики и ненавистники, — заявил Вассерман.



По его словам, случай с Фарион показывает, что «созданное ненавистью опасно даже активистам этой самой ненависти». Парламентарий подчеркнул, что Фарион не являлась фриком, но была искренним русофобом.

Созданное ненавистью опасно даже активистам этой самой ненависти. Она была совершенно искренней и когда отстаивала коммунистические идеалы в советскую эпоху и когда переобулась в прыжке в постсоветскую. Великий афорист Ежи Лец сказал: он был великим знаменосцем, когда он держал древко, ничто не могло его отвлечь, даже смена цветов. Фарион именно из таких хороших знаменосцев, — подытожил Вассерман.



В Нацполиции Украины ранее заявили, что уголовное дело о нападении на Фарион переквалифицировали в предумышленное убийство. Статья предполагает до 15 лет лишения свободы. В ведомстве отметили, что нападавший еще не задержан, его личность устанавливается.