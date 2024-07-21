Российский артист погиб в зоне СВО

Заслуженный артист Башкирии Раиль Ханов погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщило Сибайское концертно-театральное объединение на своей странице во «ВКонтакте».

Ханов получил звание заслуженного артиста Башкирии в 2023 году. Он был артистом балета Сибайского концертно-театрального объединения.

Коллеги Ханова выразили соболезнования его супруге, родителям, родным и близким.

19 июня стало известно, что контрактник из Перми Георгий Надеин погиб в зоне специальной военной операции на Украине за день до своего отпуска. В учебном заведении отметили, что 18-летний курсант Надеин заключил контракт с министерством обороны, последовав за отчимом. Администрация вуза сообщила, что Надеин погиб как герой, но обстоятельства гибели курсанта не уточнили.

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До этого житель села Миасское Челябинской области Александр Григорьев, которого оправдали за расстрел уголовников, напавших на его дом, погиб во время боев на СВО.