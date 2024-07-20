Рособрнадзор прокомментировал идео о пересдаче более одного предмета ЕГЭ

Внесение изменений в порядок проведения ЕГЭ может привести к сдвигу сроков приемной кампании в вузах и, соответственно, более позднему началу учебы в заведениях, рассказали в Рособрнадзоре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе проведения ЕГЭ в России в очередной раз началась дискуссия о необходимости внесения изменений в механизмы ЕГЭ.

«Пересдавать более одного предмета на сегодняшний день полагаем нецелесообразным. Мы просто не уложимся в расписание. Это может потребовать сдвига сроков приемной кампании и, возможно, начала учебного года в вузах», — подчеркнули в ведомстве.



Напомним, что в 2024 году выпускники получили право пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании.

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4 июля прошли пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии. 5 июля — по биологии, географии, истории, литературе.