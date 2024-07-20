В России может увеличиться число мигрантов из Шри-Ланки

Москва и Коломбо обсуждают вопрос привлечения рабочих из Шри-Ланки в Россию. Об этом заявил временный поверенный в делах островного государства в РФ Пакир Амза, сообщает «Прайм».

Дипломат подтвердил, что страны обсуждают перспективы привлечения граждан Шри-Ланки в Россию. Обсуждение идет на правительственном и на частном уровне.

«Да, этот вопрос обсуждается», — сказал Пакир Амза.



По его словам, рабочие могут быть задействованы в различных отраслях, среди которых строительство и швейная промышленность.

Временный поверенный добавил, что граждане Шри-Ланки уже приезжают в РФ, в будущем их количество может увеличиться.

Также Амза заявил, что власти Шри-Ланки не против того, чтобы российский бизнес появился на острове.