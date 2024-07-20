Названы самые востребованные профессии в России

Специалисты по продажам оказались самыми востребованными работниками в России по итогам первых шести месяцев 2024 года. Об этом говорится в исследовании ПЭК и рекрутинговой платформы hh.ru, которое приводит РБК.

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Число вакансий в этом сегменте превысило миллион единиц. Столько же вакансий было размещено для рабочего персонала.

Среди пользующихся спросом сотрудников оказались также специалисты по производству и сервисному обслуживанию оборудования, специалисты в области строительства и недвижимости, а также работники транспортно-логистической отрасли.

Ранее сообщалось, что самой востребованной у выпускников специальностью является IT. На втором месте по популярности оказалась профессия инженера, за которую проголосовал каждый пятый опрошенный. По 15 процентов россиян заявили, что их дети пойдут учиться на врача и дизайнера.