Симоньян жестко отреагировала на смерть экс-депутата Рады Фарион

Симоньян жестко отреагировала на смерть бывшего народного депутата Верховной Рады (ВР) Ирины Фарион, которая известна русофобными высказывания. Пост с реакцией Симоньян опубликовала в своем telegram-канале.

«Мечтавшая о 'полной утилизации' русскоязычного населения Ирина Фарион утилизирована», — заявила Симоньян в посте. Она добавила, что «там Господь без нас разберется».



Экс-нардеп ВР Ирина Фарион известна своими высказываниями против России, россиян и русского языка. Она призывала «уничтожать москалей», пыталась добиться запрета уменьшительно-ласкательных русских имен в детских садах и русского языка в целом, учила трехгодовалого внука бить других детей, «москалей». Она добилась увольнения водителя маршрутки, который отказывался выключать русское радио, оправдывала убийства российского посла и антинационалистского писателя и призывала уничтожать бойцов ВСУ, которые отказывались переходить полностью на украинский язык. За ее слишком откровенные высказывания ее сняли с должности народного депутата Украины.

На Украине допустили «российский след» в убийстве Фарион

Вечером 19 июля во Львове произошло убийство Фарион. Ей в висок выстрелили из пистолета. В городе началась полицейская операция по задержанию стрелявшего. Мэр Киева Виталий Кличко назвал это покушением на демократию и осудил насилие как метод борьбы с оппонентами. Глава МВД Украины Игорь Клименко, в свою очередь, заяви о якобы «российском следе» в деле об убийстве.