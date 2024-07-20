Борт Air India, забравший пассажиров из Красноярска, прибыл в Сан-Франциско

Резервный борт авиакомпании Air India, ранее забравший пассажиров экстренно севшего в Красноярске рейса, приземлился в американском городе Сан-Франциско. Об этом информирует РИА Новости.

© Аэропорт Красноярск/Евгения Темнякова

Ранее сообщалось, что Air India оплатит пребывание своих пассажиров в Красноярске.

Индийские дипломаты приехали в Красноярск, где экстренно сел самолет из Нью-Дели

Также поступала информация, что пассажирам экстренно севшего самолёта готовят специальные блюда, так как половина из них оказались вегетарианцами.

18 июля самолёт авиакомпании Air India, вылетевший из Дели в Сан-Франциско, запросил посадку в аэропорту Красноярска.