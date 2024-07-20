ФСБ рассекретила новые документы о покушении на Гитлера

ФСБ России рассекретила новые архивные материалы, касающиеся обстоятельств самого известного покушения на Адольфа Гитлера, совершённого 20 июля 1944 года в его ставке «Вольфсшанце». Об этом информирует РИА Новости.

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По данным ведомства, покушение стало результатом антигитлеровского заговора, известного как «Операция «Валькирия», спланированного прежде всего высокопоставленными офицерами вермахта.

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Отмечается, что после провала заговора большинство его участников были казнены, а их родственники — репрессированы.

Кроме того, согласно архивам, Гитлер получил нервный шок, который «выражался в дрожании рук».

«Этот нервный шок не был полностью излечен, а, наоборот, в марте-апреле 1945 года значительно усилился», — говорится в документе.



Ранее ФСБ обнародовала показания немецкого генерала о преступлениях на территории СССР.

Также председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что собранные российскими следователями доказательства подтверждают планы гитлеровского режима истребить советский народ.