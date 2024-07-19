В Петербурге запретили движение судов по Неве на время парада

Движение маломерных судов в акватории Невы запрещено на время подготовки и проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Как сообщила пресс-служба городской администрации, такое решение принял оперативный штаб Петербурга.

"Оперативный штаб Санкт-Петербурга принял решение о запрете движения маломерных судов на ряде водных артерий города. Движение запрещено на участке реки Невы от Троицкого моста до Галерного острова реки Екатерингофки, Малой Невы от реки Невы до Биржевого моста, в Кронверкском проливе и Зимней канавке на всем протяжении с 00:00 часов 21 июля 2024 до 24:00 часов 31 июля 2024 года", - говорится в сообщении.



Также в этот период введен запрет на движение маломерных судов у судопропускных сооружений С-1 и С-2 комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений.

Решением Оперативного штаба в акватории Невской губы Финского залива и на указанных участках запрещено использование беспилотных подводных и надводных судов и аппаратов, добавили в пресс-службе.