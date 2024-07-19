Посольство США в Москве «раскрасили» в российские цвета

Посольство США в Москве «раскрасили» в бело-сине-красные цвета с помощью проектора
На здание американского посольства в российской столице проецируется флаг России, проекция работает перед началом концерта-митинга Ярослава Дронова (Shaman).
Ранее Shaman сообщил, что в пятницу вечером устроит у посольства США в Москве концерт-митинг против незаконной блокировки российских пользователей YouTube, передает РИА «Новости».
Американцы пострадали из-за санкций в аэропорту Красноярска
Напомним, на платформе видеохостинга, кроме Shaman, были заблокированы каналы Григория Лепса, Олега Газманова, Юлии Чичериной и Вячеслава Манучарова.
До этого певец анонсировал свой концерт у посольства США.