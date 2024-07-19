Стало известно содержание тайных писем Ширвиндта к жене

Уникальный эстрадный спектакль «Планета Ширвиндт» прошел в Московском академическом театре сатиры 19 июля. Он был посвящен народному артисту России Александру Ширвиндту, которому в этом году могло бы исполниться 90 лет.

На вечере памяти коллеги и ученики актера зачитали и обыграли множество трогательных писем режиссера к жене, в которых он называл супругу «киса» и «птенчик», а также признавался, как сильно устал от гастролей и мечтал поскорее вернуться домой и поцеловать жену «крепко — прекрепко».

Ширвиндт познакомился с Натальей Белоусовой еще в школьном возрасте на даче рядом с подмосковной Истрой. Их дома были рядом друг с другом. В день 90-летия артиста в Театре сатиры вспомнили еще и как романтичного и нежного мужчину с тонким и саркастическим чувством юмора. Он хорошо умел пошутить над женой.

Например, в 2000-м году Ширвиндту предложили стать театральным худруком, а супруга поставила шуточный ультиматум: «выбирай или я или театр!». Однако артист ответил: «да вы мне обе надоели». Художественным руководителем Театра сатиры при этом он не стал, а с Белоусовой теплые и трогательные отношения продлились до конца дней.

Ранее NEWS.ru писал, каким Александра Ширвиндта запомнили его ученики. Некоторые признались, что «осиротели» с уходом своего учителя. По их словам, Ширвиндт был пристрастен к своим ученикам, но никогда ничего не навязывал и пытался добиться от актеров собственных личностных проявлений, а также учил быть ответственными перед своими зрителями.