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График отключения электричества ввели в пяти южных регионах России

Графики временных отключений электроэнергии ввели на территории Херсонской, Запорожской и Ростовской областей, Крыма и Донецкой Народной Республики.

График отключения электричества ввели в нескольких регионах России
© RT на русском

Об этом в своём Telegram-канале проинформировал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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Соответствующее решение было принято в связи с увеличением нагрузки в энергосистеме южной части России.

Ранее в Севастополе скорректирован график отключения света.

Общество
Евгений Балицкий
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