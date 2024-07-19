График отключения электричества ввели в нескольких регионах России

График отключения электричества ввели в пяти южных регионах России
Графики временных отключений электроэнергии ввели на территории Херсонской, Запорожской и Ростовской областей, Крыма и Донецкой Народной Республики.
Об этом в своём Telegram-канале проинформировал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
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Соответствующее решение было принято в связи с увеличением нагрузки в энергосистеме южной части России.
Ранее в Севастополе скорректирован график отключения света.