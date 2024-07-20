Жители перекрыли дорогу из-за отсутствия электричества. Они утверждают, что городские власти не реагируют.

«С протестом вышли краснодарцы, которые живут в районе улицы Кирилла Россинского. Это жители ЖК «Краски», ЖК «Ред», ЖК «Дружный», – рассказали участники акции протеста.



По их словам, у них отключили электричество вчера (19 июля) в обед и до сих пор нет энергии, продукты испортились, а на улице жара больше 40 градусов, что негативно сказывается на здоровье.

Недовольных перебоями со светом в Новороссийске стали банить в канале замглавы города

Также у них, как отмечают протестующие, отключают свет ежедневно. Многие из-за этого, например, застревают в лифтах.

В социальных сетях главы Краснодара Евгения Наумова информации или комментария найти не удалось.

До этого на теме водоснабжения погорел замглавы Новороссийска.