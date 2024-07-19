В ростовском зоопарке вылупился птенец редкой птицы

В зоопарке Ростова-на-Дону вылупился птенец редкой птицы. Об этом сообщает «Блокнот» со ссылкой на пресс-службу российского учреждения.

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Речь идет о птенце черного грифа. Известно, что он появился на свет 10 мая. Сотрудники зоопарка кормят и ухаживают за ним больше двух месяцев. По их словам, он скоро начнет летать. Первый полет у птенцов черного грифа происходит в возрасте четырех месяцев.

Краснокнижная птица встречается на территории горного Крыма, Северного Кавказа и Предкавказья. Кроме того, ее можно увидеть в Алтае-Саянском регионе и на юге Восточного Забайкалья. Численность этого вида в России оценивается в 150–200 пар.

Ранее сообщалось, что в Хинганском государственном заповеднике, расположенном в Амурской области, вылупились птенцы редких японских журавлей.