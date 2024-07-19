В Госдуме предложили запретить миграционные патенты

В России необходимо кардинально пересмотреть миграционное законодательство, в частности следует запретить патентную систему, потому что она не соответствует требованиям времени и способствует ввозу в РФ неквалифицированной рабочей силы. Таким мнением с «Парламентской газетой» поделился член Комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.

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Депутат отметил, что миграция нужна, чтобы в стране был экономический рост. Однако те сотые процента, которые дают приехавшие неквалифицированные рабочие, не компенсируют то количество преступлений, которые совершаются мигрантами.

«И то количеством заболеваний, которые нам завозят, ту нагрузкой на инфраструктуру, включая школы, поликлиники, больницы. Мы, граждане РФ, вкладываемся в социальную инфраструктуру своими налогами, а воспользоваться в полной мере ей не можем», — заявил парламентарий.



По словам Антропенко, в Подмосковье, например, сложилась ситуация, когда местные жители отдают детей в частные детские сады и школы только потому, что в муниципальные ходят дети мигрантов, неговорящие на русском языке.

«Соответственно, качество образования для наших детей падает», — подчеркнул депутат.



Экономический рост, заверил Антропенко, может быть достигнут за счет роста технологий, а не увеличения рабочей силы. Сегодняшняя миграционная политика не покрывает те расходы, которые несет государство и общество в целом на борьбу с преступностью. Он напомнил, что ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что именно благодаря росту миграции идет рост преступности.

«Нужно кардинально менять миграционную ситуацию и миграционное законодательство», — сказал политик.



Во-первых, считает Антропенко, гражданство должен получать человек, родившийся от российских граждан (если хотя бы один родитель гражданин РФ) и никакие браки и рождение общих детей не должны давать права на гражданство РФ. Во-вторых, необходим запрет для мигрантов на бесплатное пользование социальной инфраструктурой.

«Вы приехали в Россию работать — работайте», — подытожил политик.



Как ранее писала «Парламентская газета», Госдума планирует в ближайшее время рассмотреть во втором чтении законопроект, который наделяет полицию полномочиями принимать решения об административном выдворении за пределы России иностранцев и лиц без гражданства.