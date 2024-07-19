Пианиста Кисина* включили в список иноагентов

Министерство юстиции России включило в список иноагентов пианиста Евгения Кисина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что Кисин выступал против СВО, принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ, в том числе в рамках своей гастрольной деятельности, и перечислял военным Украины деньги.

«Участвовал в качестве респондента на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — говорится в тексте.



Помимо Кисина в список иноагентов от 19 июля включили бывшего советского разведчика Юрия Швеца*, сына поэта Александра Галича священника Григория Михнова-Вайтенко* и активиста Дмитрия Цибирева*.

Кроме того в связи с ликвидацией из реестра исключили некоммерческую организацию Фонд «Правовая инициатива».

*признан в России иноагентом