Отец вундеркинда Алисы Тепляковой заявил, что ждет 9-го ребенка

Многодетный отец 11-летнего вундеркинда Алисы Тепляковой Евгений заявил, что его семья ждет 9-го ребенка. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале «Учимся с Алисой».

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Таким образом Евгений Тепляков прокомментировал слухи о том, что в его семье скоро появится уже 10-ый ребенок. При этом многодетный отец добавил, что ожидает пополнение примерно через месяц.

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«Нас облили грязью, сказав, что у нас то ли восемь, то ли шесть, то ли 12, то ли 46 детей. То ли они все умерли, то ли они все инвалиды… Ребят, мы ждем девятого ребенка, и он родится ну не знаю когда — может быть, через месяц. И не распространяйте, пожалуйста, клевету», — рассказал он.



Ранее восьмилетняя сестра Алисы Тепляковой Лейя получила аттестат об окончании школы и отметила свой выпускной.