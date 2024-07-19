В Татарстане Волга окрасилась в ярко-зеленый цвет

В интернете распространяются видео, на которых видна окрашенная в ярко-зеленый цвет река Волга. Роликами поделился Telegram-канал «Казань на максималках».

Отмечается, что в ярко-зеленый цвет Волга окрасилась в Верхнеуслонском районе Татарстана. На кадрах видно, что такой оттенок река приобрела у берега. Кроме того на поверхности присутствует пена. Специалисты объяснили ярко-зеленый цвет Волги цветением водорослей.

При этом обычно оно происходит в конце лета. Специалисты предполагают, что к раннему цветению реки привели жаркое лето в Татарстане и сброс сточных вод. На этом фоне они призвали местных жителей отказаться от купания в Волге, поскольку из-за цветения существует риск заражения кожным заболеванием церкариозом. При нем тело покрывается сыпью, появляется зуд и поднимается температура.