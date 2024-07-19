Исследователи заявили об усилении дефицита кадров в России

Дефицит кадров в России в первой половине 2024 года усилился в большинстве отраслей и по разным специальностям, сообщило издание Forbes со ссылкой на исследования оператора логистических услуг ПЭК и портала hh.ru. Отмечается, что количество вакансий по двум третям позиций показало гораздо больший рост, чем число претендентов на них.

В материале отмечается, что количество вакансий превышало число резюме по каждой второй позиции. Больше всего дефицит кадров затронул сферу розничной торговли, где разрыв между предложениями и резюме составил три к одному. Следующие места заняли сферы страхования, сервисный сегмент и логистика.

По данным ПЭК, с января по май число вакансий увеличилось на 5%, тогда как количество резюме сократилось на 15%. При этом срок закрытия одной вакансии в среднем вырос на две недели и составил 25 дней.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на статью ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской сообщала, что количество зарубежных высококвалифицированных специалистов в России сократилось на треть в 2023 году относительно итогов 2021 года. Их число снизилось на 12 000, составив около 32 000 человек.

Аналитик опиралась на данные Главного управления по вопросам миграции МВД по числу оформленных разрешений на работу для высококвалифицированных специалистов. Они выдаются иностранцам на срок до трех лет. При этом такие разрешения требуют регулярного обновления.