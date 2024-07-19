Вассерман назвал главных врагов и предателей России

Депутат Анатолий Вассерман заявил, что считает первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева одним из главных предателей России. Своим мнением он поделился с «Московским комсомольцем».

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По мнению Вассермана, своим знаменитым докладом Хрущев «переваливал вину с себя на других».

«Ведь именно Хрущев организовал 17-месячный террор, который случился в 1937 году. И именно Хрущев в 1942 году соучаствовал в провале фронта. Он настоял на продолжении нашего наступления, когда оно выдохлось», - пояснил он.



Второе и третье место среди главных врагов и предателей России Вассерман отдал первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву и ближайшему соратнику царя Ивана IV Андрею Курбскому, который сбежал в Великое княжество Литовское.

По его словам, «Горбачев пытался снять с себя вину за катастрофу экономики», а Курбский «сбежал от ответственности за грандиозное казнокрадство».

Ранее депутат Государственной думы России Анатолий Вассерман предупредил, что ближайшие шесть лет мир ждут глобальные изменения, в том числе «закончится ликвидация террористической организации «Украина»».